Полиция в Приморье проверяет видео с нетрезвыми инспекторами ГИБДД

Владивосток, 15 ноября. Полиция проверяет видеозапись с сотрудниками ГИБДД, предположительно, в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Жительница Приморья зафиксировала на видео сотрудников ГИБДД в неадекватном состоянии. Очевидцы утверждают, что правоохранители были пьяны.

Проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему и в краевом управлении Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства и выясняются личности участников происшествия, пишет Deita.ru.

Если вина сотрудников ГИБДД подтвердится, их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошла массовая авария с участием автомобиля ДПС.