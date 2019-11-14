Во Владивостоке после ремонта закрыли спуск на улице Шефнера

Владивосток, 14 ноября. Один из самых сложных дорожных участков в городе, спуск к улице Капитана Шефнера, временно перекрыли. Проезд был остановлен ради безопасности автомобилистов.

Крутой спуск был закрыт вечером в среду. На данный момент он все еще перекрыт бетонными блоками. Решение ограничить проезд было предпринято из-за опасных погодных условий и риска образования наледи на опасном участке дороги, сообщает Deita.

Напомним, что с июля дорожные службы проводили капитальный ремонт спуска к улице Шефнера. Проезд был открыт вечером 10 ноября, но в первый же день на данном участке произошло столкновение двух иномарок.

Вместе с тем, по данным региональных синоптиков, в предстоящий понедельник во Владивостоке ожидается крупный снегопад.