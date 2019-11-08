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Умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур

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В Приморье умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

Владивосток, 8 ноября. Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром, умер. Об этом говорится в обращении опекуна Тимура Эльвиры Головиной, сообщение опубликовано на сайте парка. Отмечается, что животное умерло 5 ноября. Как уточнила Головина, козел содержался в хороших условиях.

«Умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», — сказала она.

Опекун добавила, что урна с прахом Тимура «будет захоронена с почестями». Кроме того, в дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура.

За судьбой козла Тимура, который, вопреки ожиданиям, не стал добычей хищника, следили по всей стране и за ее пределами. Сотрудники Приморского сафари-парка установили 16 камер, с помощью которых наблюдали за совместной жизнью Амура и Тимура круглосуточно через Интернет.

В 2015 году тигру Амуру привели на съедение живого козла. Однако хищник не ожидал такого отпора от Тимура, который не только не дал себя съесть, но и захватил территорию Амура. Животные подружились и гуляли вместе. В один момент сотрудники сафари-парка решили, что в отношениях тигра и козла наступил кризис, поскольку они стали отдаляться друг от друга.

Кроме того, тигр Амур и козел Тимур из Приморского сафари-парка стали товарным знаком. Для использования образа животных потребуется согласие правообладателя. С появлением товарного знака «Амур и Тимур» никто не сможет обогатиться за счет знаменитой пары животных.

В Приморье умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром

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Источник: пресс-служба Приморского сафари-парка
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