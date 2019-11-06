Десятки домов останутся без электричества во Владивостоке

Владивосток, 6 ноября. В десятках домов на нескольких улицах столицы Приморского края сегодня из-за отключения электричества временно не будут работать лифты.

Отключение коснется 155 домов. Из-за плановых работ 6 ноября с 09.00 до 17.00 электричества не будет по адресам: проспект 100-летия Владивостока 70, 72; ул. 40 лет ВЛКСМ 2/8; ул. 50 лет ВЛКСМ 20; ул. Адмирала Кузнецова 47; ул. Академика Королева 1, 11, 13, 14, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, сообщает со ссылкой на МУПВ ВПЭС портал Deita.ru.

Также в эти час электричества не будет на ул. Ватутина 26; ул. Академика Обручева 1, 4, 5, 6В, 8; ул. Байдукова 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4А, 4Б, 4Д, 5, 5А; ул. Вилкова 10; ул. Днепровская 16, 18; ул. Воропаева 11А; ул. Высоковольтная 1, 10, 11, 13, 15, 3, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 9А; ул. Каплунова 8; ул. Кирова 112, 98; ул. Дубовая 3; ул. Куйбышева 12, 14, 14А, 4, 6, 8; ул. Лиманная ул. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; ул. Ладыгина 9; ул. Мехлиса 15; ул. Мира 11, 13, 14, 15, 16Б, 17, 19, 21, 28/30.

Кроме того, отключение электричества 6 ноября с 09.00 до 17.00 ожидается по адресам: ул. Невельского 17, 20, 21, 21А, 29; ул. Центральная 2-я ул. 10, 12, 12А, 6, 8; ул. Ракетная 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2А, 4, 6, 8, 9; ул. Чкалова 11Б; ул. Панфилова 74, 74А, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91; ул. Сахарный Ключ 10, 5; снт Спутник ул. 144, 182, 188; снт Лиман 208, 213; снт Лесное 32, 33, 37; ул. Трансформаторная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19; ул. Стрелковая 54, 56, 58, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69, 71; ул. Яблочкова 55, 57, 58, 60, 62.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке отремонтировали 15 улиц. На улице Олега Кошевого в настоящее время ведется строительство надземного пешеходного перехода.