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Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном ветре

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Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном ветре

Владивосток, 6 ноября. Жителей столицы Приморского края сегодня ожидает сильный ветер, в ночь на четверг в регион придет похолодание.

В среду во Владивостоке будет дуть ветер до 13 метров в секунду с порывами до 16 м/с. Днем воздух  прогреется до 6 градусов, осадков не ожидается, сообщает портал Deita.ru.

Сильное похолодание и минусовые температуры в регион придут в ночь на четверг. Издание отмечает, что во Владивостоке ожидается до трех градусов ниже нуля и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке отремонтировали 15 улиц. На улице Олега Кошевого в настоящее время ведется строительство надземного пешеходного перехода.

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Источник: Deita.ru
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