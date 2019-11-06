Синоптики предупредили жителей Владивостока о сильном ветре

Владивосток, 6 ноября. Жителей столицы Приморского края сегодня ожидает сильный ветер, в ночь на четверг в регион придет похолодание.

В среду во Владивостоке будет дуть ветер до 13 метров в секунду с порывами до 16 м/с. Днем воздух прогреется до 6 градусов, осадков не ожидается, сообщает портал Deita.ru.

Сильное похолодание и минусовые температуры в регион придут в ночь на четверг. Издание отмечает, что во Владивостоке ожидается до трех градусов ниже нуля и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке отремонтировали 15 улиц. На улице Олега Кошевого в настоящее время ведется строительство надземного пешеходного перехода.