Владивосток, 5 ноября. Последняя партия белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморье готовится к отправке из бухты Средняя к месту выпуска, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщили ФАН специалисты ВНИРО, сейчас понтон с животными подведен к судну «Профессор Кагановский». Животных перегружают из вольеров в транспортировочные ванны. В Приморье из «китовой тюрьмы» освобождают последнюю партию белух.

«Процесс погрузки очень сложный и трудоемкий, требующий большого профессионализма и максимальной концентрации всех участников, — говорят в пресс-службе ВНИРО. — Благодаря слаженной работе команды специалистов, тренеров и ученых, первую партию белух удалось успешно погрузить в специальные ванны на борту».

Как стало известно ФАН, научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» приняло на борт шесть белух. После операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности.

«Белухи могут травмироваться, — объясняют во ВНИРО. — Специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона к судну. Будет задействовано второе судно — малотоннажный НИС «Зодиак» и буксир, которые на тросах отбуксируют вольеры с животными к судну, и операция продолжится».

Как ранее писало ФАН, рабочая группа по планам адаптации морских млекопитающих, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, решила выпустить всех оставшихся в бухте 50 белух одной партией. Если раньше выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива, то сейчас из-за надвигающихся штормов животных решено выпустить в бухте Успения примерно в 100 километрах от Средней, в районе Лазовского государственного природного заповедника. Это безопасное место, где белухи регулярно отмечаются в осенний период, и где для них имеется достаточная кормовая база, уточнили во ВНИРО.

В рабочую группу по освобождению животных входят ведущие специалисты Российской академии наук, Дальневосточного федерального университета, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского филиала, Центра океанографии и морской биологии, представители Коалиции за свободу косаток и белух, Совета по морским млекопитающим, Центра спасения дельфинов «Дельфа».

50 белух станут последней партией освобожденных животных. Напомним, что в октябре прошлого года активисты Greenpeace рассказали о подготовке к незаконной продаже 13 краснокнижных косаток — животных планировалось доставить их Приморья в Китай.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных. Специалисты по морским млекопитающим разработали уникальную программу по подготовке, перевозке, выпуску и адаптации больших партий косаток и белух.

Ранее ученые ВНИРО рассказали ФАН об особенностях этого проекта по перевозке китообразных.

Последних косаток выпустили на волю в конце августа.