Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Предупреждающие знаки с медведем установят на Курилах

650
0 Оставить комментарий

Предупреждающие знаки с медведем установят на Курилах

Владивосток, 4 ноября. Знаки с изображением медведя и памятками о правилах поведения при встрече с опасным зверем появятся на острове Итуруп, сообщил глава Курильского округа Вадим Рокотов.

Медведи все чащи стали появляться в населенных пунктах и пугать местных жителей. Неоднократно хищников видели в Курильске, когда медведи ели из мусорных контейнеров.

По словам Рокотова, в гостиницах будут раздавать памятки и брошюры для туристов. Власти подчеркивают, что для приезжих встреча с медведем может стать фатальной.

Специалисты считают, что появление медведей в населенных пунктах объясняется нехваткой пищи. Звери голодают из-за перекрытых промышленниками рек, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что житель Республики Тыва выжил в схватке с медведем. Мужчине удалось откусить хищнику язык.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров