Предупреждающие знаки с медведем установят на Курилах

Владивосток, 4 ноября. Знаки с изображением медведя и памятками о правилах поведения при встрече с опасным зверем появятся на острове Итуруп, сообщил глава Курильского округа Вадим Рокотов.

Медведи все чащи стали появляться в населенных пунктах и пугать местных жителей. Неоднократно хищников видели в Курильске, когда медведи ели из мусорных контейнеров.

По словам Рокотова, в гостиницах будут раздавать памятки и брошюры для туристов. Власти подчеркивают, что для приезжих встреча с медведем может стать фатальной.

Специалисты считают, что появление медведей в населенных пунктах объясняется нехваткой пищи. Звери голодают из-за перекрытых промышленниками рек, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что житель Республики Тыва выжил в схватке с медведем. Мужчине удалось откусить хищнику язык.