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Спикер Заксобрания Приморья рассказал об истории Дня народного единства

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Спикер Заксобрания Приморья рассказал об истории Дня народного единства

Владивосток, 4 ноября. Спикер Заксобрания Приморского края Александр Ролик поздравил жителей региона с Днем народного единства.

У праздника, который отмечают в России 4 ноября, большая героическая история, отметил депутат. Он подчеркнул, что основная идея Дня народного единства — возрождение традиций страны, сохранение мира и согласия в обществе.

«Отмечая этот праздник, мы декларируем добрососедство всех национальностей, гражданское сплочение, основанное на четких принципах закона и справедливости», — добавил Ролик, его цитирует Deita.ru.

По мнению депутата, только созидательный труд и единство способны сделать Россию процветающей и благополучной страной, а ее жителей — счастливыми.

Большой спортивный марафон состоялся во Владивостоке. Соревнования по мини-футболу и баскетболу прошли на главной площади города. Жителей приморской столицы ждет большой концерт и другие праздничные мероприятия.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем народного единства. 4 ноября во всех городах страны проходт праздничные мероприятия, посвященные событиям 1612 года.

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