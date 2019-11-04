Жители Владивостока отметили День народного единства по-спортивному

Владивосток, 4 ноября. Праздничный митинг, приуроченный к Дню народного единства, собрал сотни участников на набережной столицы Приморья. В мероприятиях приняли участие общественные деятели, политики, активисты национальных диаспор, курсанты училищ и студенты.

На центральной площади Владивостока государственный праздник отметили в спортивном стиле: курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища сыграли в баскетбол, федерация самбо устроила показательные поединки, а коренные удэгейцы продемонстрировали особенности национальных охотничьих игр.

Формат праздника в столице Приморского края специально сделали таким, чтобы жители города смогли поучаствовать в спортивных состязаниях, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что четырехметровый «каравай» в честь Дня народного единства приготовили в столице Забайкальского края.

День народного единства в России отмечают с 2005 года.