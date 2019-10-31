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Власти Приморья рассказали о подготовке к Дню народного единства

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Власти Приморья рассказали о подготовке к Дню народного единства

Владивосток, 31 октября. Шесть основных праздничных мероприятий организуют в Приморском крае в День народного единства. Об этом рассказала замглавы регионального департамента внутренней политики Ольга Ивченко.

В Приморье проживают представители 158 национальностей. Праздичные мероприятия проведут во всех муниципалитетах края.

1 ноября на 26 площадках проведут этнографический диактант. В Находке в этот день стартует ежегодный Конгресс народов края.

По словам Ольги Ивченко, для преподавателей приморских вузов проведут лекцию о народностях края. В выходные дни в регионе стартует фестиваль «Ночь искусств», пишет Deita.ru.

Напомним, что в России 4 ноября отмечают День народного единства. Государственный праздник появился в 2005 году.

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