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Форум для предпринимателей «Мой бизнес» состоится во Владивостоке

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Форум для предпринимателей «Мой бизнес» состоится во Владивостоке

Владивосток, 31 октября. Масштабный форум для предпринимателей «Мой бизнес» состоится 24 ноября во Владивостоке, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в кампусе ДВФУ на острове Русский. На площадке форума обсудят государственную поддержку предпринимательства, новые технологии для бизнеса и продвижение товаров в социальных сетях.

«Форум «Мой бизнес» может стать площадкой, где люди получат мотивацию и набор полезных инструментов для развития своего дела», — прокомментировал вице-президент университета «Синергия» Юрий Мурадов, его цитирует Deita.ru.

На форуме выступят международные и российские эксперты. Они проведут конкурсы, победители которых получат новинки бизнес-литературы и сертификаты на прохождение специальных тренингов.

Ранее сообщалось, что столичные власти запустили для школьников и студентов новую образовательную программу, посвященную бизнесу. «Бизнес-уикенды» проходят в Москве с 27 октября.

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