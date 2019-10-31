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Гражданин Китая попал под грузовик на границе с Россией

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Гражданин Китая попал под грузовик на границе с Россией

Владивосток, 31 октября. Гражданин Китая попал под фуру на российско-китайском пункте пропуска «Полтавка» в Приморском крае.

Грузовик наехал на пешехода при съезде с весов на погранзаставе. Водитель грузовика и пострадавший — граждане Китая. Пешеход получил серьезные ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По некоторой информации, ему пришлось ампутировать руку и ногу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись грузовик и иномарка. В результате аварии погибли пять человек.

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