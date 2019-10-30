Владивосток, 30 октября. Депутаты одобрили увеличение резервного фонда Приморья на 350 миллионов рублей, сообщила первый вице-губернатор края Вера Щербина.

Отмечается, что часть денег будет направлена на покупку жилищных сертификатов для семей, потерявших жилье из-за обрушения части подъезда пятиэтажки в Новонежино Шкотовского района.

Потерявшим жилье из-за обрушения в Приморье дадут жилищные сертификаты. Как уточнила Щербина, решается вопрос о выдаче сертификатов людям, которым негде жить. По данным РИА Новости, часть подъезда обрушилась в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в поселке Новонежино Шкотовского района Приморья в середине октября.

Женщина погибла при обрушении перекрытий в панельном доме в поселке Новонежино Приморского края, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном управлении МЧС РФ. Пичиной обрушения стал взрыв бытового газа. Инцидент произошел на улице Авиаторов, 23, в поселке Новонежино. Произошло обрушение в пятиэтажном панельном доме между четвертым и пятым этажом третьего подъезда. По данным спасателей, обрушилась потолочная плита, стена и лестничный пролет.

Жертвой обрушения конструкций стала женщина: ее во сне придавило плитой. Остальные жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, обрушение произошло из-за хлопка газа. Возгорания не было, сами конструкции дома не повреждены.

Похожий инцидент в 2018 году произошел в Магнитогорске. Как писала «Газета.ru», взрыв в одном из многоэтажных домов в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Спасатели искали под завалами выживших четыре дня. Погибли 39 человек.