В Приморье приняты корректировки в региональный бюджет

Владивосток, 30 октября. Депутаты Законодательного собрания Приморского края внесли корректировки в главный финансовый документ на текущий год.

Как сообщает Deita.ru, размер краевого бюджета увеличивается почти на четыре миллиарда рублей за счет поступления денежных средств из федерации, а также за счет роста налоговых и неналоговых платежей.

Депутаты решили направить дополнительные доходы в размере 1,7 млрд рублей на сокращение дефицита бюджета Приморского края, а также внесли изменения и в расходную часть финансового документа.

1,2 млрд рублей дополнительно выделено на предоставление бюджетных инвестиций «Корпорации развития жилищного строительства» на строительство жилых домов в городе Большой Камень, сообщает «Газета.ru».