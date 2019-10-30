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Экономика

В Приморье приняты корректировки в региональный бюджет

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В Приморье приняты корректировки в региональный бюджет

Владивосток, 30 октября. Депутаты Законодательного собрания Приморского края внесли корректировки в главный финансовый документ на текущий год.

Как сообщает Deita.ru, размер краевого бюджета увеличивается почти на четыре миллиарда рублей за счет поступления денежных средств из федерации, а также за счет роста налоговых и неналоговых платежей.

Депутаты решили направить дополнительные доходы в размере 1,7 млрд рублей на сокращение дефицита бюджета Приморского края, а также внесли изменения и в расходную часть финансового документа.

1,2 млрд рублей дополнительно выделено на предоставление бюджетных инвестиций «Корпорации развития жилищного строительства» на строительство жилых домов в городе Большой Камень, сообщает «Газета.ru».

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Источник: Deita.ru
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