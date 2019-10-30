Десятки домов во Владивостоке останутся в среду без света

Владивосток, 30 октября. Десятки домов во Владивостоке останутся без света из-за ремонта на сетях электроснабжения.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», в среду в столице Приморья будут проводиться плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения, в результате чего десятки домов останутся без электричества.

Отключение произойдет в период с 9 до 17 часов и коснется домов по улицам 3-й Ключ, 4-й Ключ, Александровича, Березовая, Восточный проспект, Горького, Краева, проспект Красного Знамени, Крыгина, Мостовая, Ольховая, Охотская, Пограничная, Пшеницына, Светланская, Сусанина, Тополевая, Уманская, Четвертая, Шевченко, Яхтовая.

Кроме того, света не будет в нескольких садовых товариществах в окрестностях города.

Полный список домов, где планируется ограничение электроснабжения, можно найти на сайте МУП ВПЭС.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что около миллиона жителей американского штата Калифорния остались без электричества из-за лесных пожаров.