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Синоптики рассказали, когда во Владивостоке выпадет первый снег

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Синоптики рассказали, когда во Владивостоке выпадет первый снег

Владивосток, 27 октября. Похолодание начнется во Владивостоке с 7 ноября, а 11 ноября пойдет снег, сообщили региональные синоптики.

29 октября в столице Дальнего Востока ожидается дождь с грозой, ветер усилится до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до 13 градусов тепла.

На следующей неделе во Владивостоке ожидается теплая погода. Первые осадки в виде дождя и снега начнутся в конце первой декады ноября.

Синоптики посоветовали «переобуть» свои автомобили, заменив резину на зимнюю, пишет Deita.ru.

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