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В Приморском крае задержали педофила, напавшего на девочку у гаражей

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В Приморском крае задержали педофила, напавшего на девочку у гаражей

Владивосток, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали педофила в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

Вечером 24 октября местная жительница сообщила о пропаже своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста. Правоохранители немедленно организовали поиски ребенка. Выяснилось, что злоумышленник удерживал девочку возле гаражей на Херсонской улице.

30-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), сообщает Deita.ru. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Также следователи проверят, не причастен ли обвиняемый к другим аналогичным преступлениям. С девочкой сейчас работают психологи.

Напомним, в октябре текущего года в Саратове произошло убийство третьеклассницы, которое вызвало широкий общественный резонанс. Преступник расправился с девочкой в гараже. После этой трагедии стал массово обсуждаться вопрос отмены моратория на смертную казнь в России. Идею ввести такую меру наказания для убийц детей и педофилов поддержали некоторые политики и общественные деятели.

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Источник: СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю
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