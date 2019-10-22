Синоптики предупредили о мощном ветре и ливнях в Приморье

Владивосток, 22 октября. Синоптики сообщили, что в конце октября в Приморье ожидаются сильные осадки с усилением ветра до штормового.

Как пишет «Deita.ru», дожди во Владивостоке начнутся уже в ближайшую пятницу и продолжатся на протяжении выходных. Осадки будут сопровождаться умеренным ветром и относительно теплой погодой с температурой воздуха до +11 градусов.

В воскресенье вероятность дождей снизится, но в начале следующей недели циклон снова наберет силу, воздух при этом станет теплее, а ветер усилится.

Во вторник, 29 октября, в Приморье ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым ветром. Всего за день во Владивостоке может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве во вторник объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ночного тумана.