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Синоптики рассказали о погоде в Приморье во вторник

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Синоптики рассказали о погоде в Приморье во вторник

Владивосток, 22 октября. Во вторник в столице Приморского края ожидается солнечная погода без осадков. В горных районах края ночью термометры покажут до 10 градусов мороза.

Как сообщает Deita со ссылкой на данные синоптиков, во вторник, 22 октября, во Владивостоке будет безоблачно и без осадков. Ночью похолодает до плюс 5 — 8 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 13 — 16 градусов тепла.

В крае будет теплее, чем во Владивостоке: днем столбики термометров покажут 16 — 22 градуса тепла. Ночью же резко похолодает: от нуля до минус 4 градусов. В горных районах температура может упасть до минус 10 градусов.

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Источник: Deita
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