Названы адреса, по которым во Владивостоке отключат электричество

Владивосток, 22 октября. В связи с ремонтными работами, по 144 адресам Владивостока на протяжении восьми часов не будет электричества. Об этом сообщает МУПВ ВПЭС.

Как сообщили в управляющей компании, отключения пройдут 22 октября в течение рабочего дня. Полный список адресов, где будет отключено электричество, публикует портал Deita.ru.

Александровича ул. 100, 102, 104, 104Б, 106, 107, 108, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57А, 59,

Анютинская ул. 12,

Братская ул. 16, 18,

Восточная 2-я ул. 13, 13А, 21, 36, 38, 40,

Героев-Тихоокеанцев ул. 14, 24, 24А, 26, 28,

Гульбиновича ул. 13, 13А, 3,

Дачный пер. 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Калинина ул. 275,

Кипарисовая ул. 14, 16,

Крыгина ул. 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 84А,

Лесная 2-я ул. 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 1А, 1Б, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Маковского ул. 172,

Малиновая ул. 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 44, 46, 48, 5, 50, 50А, 52,

Поселковая 2-я ул. 34,

Режицкая ул. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 7, 9А, 9В,

Тунгусская ул. 15, 17, 19А, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 49А, 51, 53,

Черемуховая ул. 2,

Шахтерская ул. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А,

Шевченко ул. 20, 20А, 22, 9.