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«Моржи» устроили флешмоб по обливанию холодной водой в Приморье

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«Моржи» устроили флешмоб по обливанию холодной водой в Приморье

Владивосток, 21 октября. Жители Владивостока приняли участие во флешмобе по обливанию холодной водой перед началом сезона зимнего купания. 

В регионе есть федерация зимнего плавания России и федерация ДФО «Косатка ДВ». Порядка 600 человек регулярно занимаются моржеванием. 

В прошлом году в общей сложности в прорубь окунулось более 7,5 тысячи человек. С 21 октября среди «моржей» начались соревнования по плаванию в холодной воде на дистанции 50-500 метров.

Они готовятся к Кубку мира по зимнему плаванию, который пройдет в Латвии в ноябре, пишет Deita.ru.

Ранее собщалось, что в Сети появились ролики с участием знаменитых актеров, которые присоединились к Bottle Cup Challenge по открыванию крышки без помощи рук.

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