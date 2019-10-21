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Экономика

Более тонны продуктов продали приморские бизнесмены в Китае

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Более тонны продуктов продали приморские бизнесмены в Китае

Владивосток, 21 октября. Более тонны продуктов из Приморского края купили на экологической ярмарке в китайском Харбине.

Ярмарку посетило около миллиона человек. По словам предпринимателя Ольги Гараниной, китайцы очень быстро раскупили хлеб. Многие покупатели брали по 5-10 булок хлеба.

Еще один бизнесмен из Приморского края Давид Парванян предложил жителям Харбина пахлаву. Он распродал привезенный товар всего за день, пишет Deita.ru.

Ярмарка была организована при поддержке центра «Мой бизнес». Большинство предпринимателей получили интересные предложения о сотрудничестве с китайскими коллегами.

Ранее сообщалось, что оренбургские предприниматели ездили в Шанхай для установления экономических связей между регионами.

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