Специалисты рассказали, когда жителям Владивостока вернут горячую воду

Владивосток, 18 октября. Горячей воды по 200 адресам Владивостока не будет более суток, сообщает пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В столице Приморского края в четверг вечером отключили горячее водоснабжение по 200 адресам. Как сообщает Deita, горячую воду в квартиры вернут не раньше «24.00 18 октября».

По данным компании, воду отключили из-за ремонтных работ на сети.

Горячее водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 120а, 124, 126, 128, 128а, 130, 134, 136; 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133у, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Давыдова: 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 29, 29а, 31а, 33а, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 42а;

Русская: 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а.

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;

Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 25, 27, 29, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112; 14/1, 14/2, 30, 42, 44, 44а;

Магнитогорская: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13;

Чапаева: 2, 4, 8, 26; 5, 12, 14, 16, 24;

Чкалова: 17; 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Узбекская: 14, 15.

Ранее сообщалось, что электричество будет отключено в нескольких десятках домах Владивостока в пятницу в связи с ремонтными работами на сетях.