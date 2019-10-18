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Во Владивостоке пройдут масштабные отключения света в пятницу

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Во Владивостоке пройдут масштабные отключения света в пятницу

Владивосток, 18 октября. Электричество будет отключено в нескольких десятках домах Владивостока в пятницу в связи с ремонтными работами на сетях, сообщает пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

Специалисты запланировали на 18 октября ремонтные работы и диагностику сети, сообщает Deita. В связи с этим в домах на нескольких улицах будет отключено электричество.

Отключение начнется в 9.00 и продлится до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

К отсутствию света стоит приготовиться жителям улиц: Анютинская, Борисенко, Героев Хасана, Малиновая, Нестерова, Режицкая, Русская, Талалихина, Шахтерская.

Во Владивостоке пройдут масштабные отключения света в пятницу

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Источник: Deita
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