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Спасатели Приморья освободили ребенка, застрявшего в ливневке

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Спасатели Приморья освободили ребенка, застрявшего в ливневке

Находка, 17 октября. Спасатели освободили девочку, чья нога застряла в ливневой решетке на одной из улиц приморского города Находка. Об этом сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 16 октября. Нога девочки застряла в ливневке, и находившиеся рядом взрослые не смогли помочь собственными силами.

Прибывшие на место происшествия спасатели решили раздвинуть металлические прутья решетки, чтобы освободить ребенка. Как передает Deita.Ru, ребенка осмотрел врач. Медицинская помощь девочке не понадобилась.

Ранее синоптики рекомендовали автовладельцам в Приморье «переобуть» транспортные средства в связи со снижением температуры воздуха. Эксперты уточнили, что обычно похолодания во Владивостоке начинаются 19–20 октября. Среднесуточная температура в эти дни опускается до плюс 5–7 градусов.

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Источник: Deita.Ru
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