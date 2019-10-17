Владивосток, 17 октября. Неутешительные данные о погоде за прошлые дни говорят о скором похолодании. Об этом рассказали синоптики.

Специалисты предупредили автолюбителей о необходимости переобуть свои автомобили. Эксперты уточнили, что обычно похолодания во Владивостоке начинаются 19–20 октября. Среднесуточная температура в эти дни опускается до плюс 5–7 градусов. Наступает время, когда необходимо менять резину.

Как пишет Deita.ru, среднесуточные температуры прошлой недели были ниже нормы на три градуса. Синоптики рекомендовали водителям в Приморье сменить резину автомобилей.

Ноябрь в 2019 году может оказаться теплым практически на всей европейской территории России, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, в ноябре температура воздуха выше нормы будет фиксироваться в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях.

Кроме того, необычно тепло в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий. Как пишет «Российская газета», на один градус выше обычных значений термометры покажут в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми. По словам Паршиной, исключением не станут Урал, Ханты-Мансийский округ, Ямал. Синоптики обещали россиянам теплый ноябрь.

На Дальнем Востоке, к примеру, теплее средних температур будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке. Теплый ноябрь обещают и в Москве. Теплее будет на 1–2 градуса.