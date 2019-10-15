Эксперты рассказали, как вернуть «съеденную» банкоматом карту

Владивосток, 15 октября. Эксперты рассказали об алгоритме действий, когда банковскую карту «съел» банкомат.

Авторы Youtube-канала «Генератор идей» советуют, что в этом случае нужно удерживать палец на кнопке «Отмена».

В течение 5-10 минут на экране банкомата появится запись «Завершить обслуживание». В этот момент, удерживая палец на кнопке «Отмена», нажмите на кнопку «Да».

После этого банкомат должен «выплюнуть» банковскую карту, пишет Deita.ru.

Если этот способ не сработал, лучше обратиться в сервис. Решением технических проблем должны заниматься специалисты.

На банкоматах обычно указывается номер телефона, по которому можно связаться со службой поддержки.

Ранее сообщалось, что банкоматы Сбербанка до конца 2019 года начнут распознавать своих клиентов и предлагать им сервис, который популярен у данного пользователя.