Мощное землетрясение произошло у берегов Итурупа и Шикотана

Владивосток, 15 октября. Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение рядом с островами Кунашир, Итуруп и Шикотан, сообщили в филиале Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений.

Толчки магнитудой 5,3 по шкале Рихтера зафиксировали утром 15 октября. Очаг землетрясения находится на глубине не менее 127 километров. В течение последних трех дней зафиксировали еще два толчка.

Жители Южно-Курильска ощутили магнитуду в 2 балла. Как рассказал глава сейсмической лаборатории при Институте морской геологии Александр Прытков, специалисты анализируют волну землетрясений в регионе. Ситуация находится на контроле, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в начале июля у берегов Камчатки в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Местные жители почувствовали толчки магнитудой 5,5.