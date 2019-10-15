Очевидцы рассказали подробности обрушения пятиэтажки в Приморье

Владивосток, 15 октября. Жители частично обрушившейся пятиэтажки в Приморье рассказали о трагедии. По их словам, соседский мальчик громко кричал и просил помочь его матери.

Очевидцы рассазали, что проснулись в ночь на 15 октября от громкого хлопка. Многие быстро сориентировались и выбрались из полуразрушенного здания. Несколько мужчин спасли троих детей с травмами ног.