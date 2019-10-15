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Очевидцы рассказали подробности обрушения пятиэтажки в Приморье

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Очевидцы рассказали подробности обрушения пятиэтажки в Приморье

Владивосток, 15 октября. Жители частично обрушившейся пятиэтажки в Приморье рассказали о трагедии. По их словам, соседский мальчик громко кричал и просил помочь его матери.

Очевидцы рассазали, что проснулись в ночь на 15 октября от громкого хлопка. Многие быстро сориентировались и выбрались из полуразрушенного здания. Несколько мужчин спасли троих детей с травмами ног. 

«Я вышла на балкон и услышала, как парень кричал и просил о помощи для своей мамы, кричал, что ее придавила плита», — пояснила местная жительница, ее слова передает «360».

Она добавила, что соседи попытались его успокоить, вызвали скорую и МЧС. Когда мальчик выбрался наружу, он надеялся, что его мать еще жива. Однако женщина 1975 года рождения скончалась от полученных травм.

Напомним, что стена пятиэтажноого дома в селе Новоснежино обрушилась из-за хлопка газа. В Следственном комитете считают, что это могло произойти из-за неисправности бытового прибора в одной из квартир.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, жильцы сильно пострадавших квартир получат компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщает Deita.ru, Кожемяко распорядился выдать по 10 тыс. рублей семьям пострадавших на покупку предметов первой необходимости. Губернатор добавил, что у погибшей 44-летней женщины осталось двое детей — шестиклассник и учащийся техникума. Психолог работает с жильцами злополучного дома.

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