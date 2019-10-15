Горы в Приморье назовут в честь исследователя

Владивосток, 15 октября. Безымянные горы на территории Партизанского городского округа в Приморье назовут в честь исследователя Алексея Будищева.

Как сообщает «Deita.ru», с соответствующим предложением в парламент Приморского края обратился член «Русского географического общества» Николай Бабенков. Краевед отметил, что исследования Будищева «создали научную основу географии лесов юга Дальнего Востока». В 1860-х ученый совершил несколько продолжительных экспедиций по территории современного Приморья и Хабаровского края, собрав богатейшую информацию об этих землях, на основании которой позже составил карту региона и написал книгу о местных лесах.

Результаты работы Будищева получили высокую оценку научного сообщества, ему была вручена малая золотая медаль императорского Русского географического общества. В наши дни имя ученого незаслуженно забыто, в Приморском крае нет ни одного объекта, названного в его честь.

Парламентарии поддержали инициативу Бабенкова, проект постановления «Об одобрении предложения о присвоении наименования «Будищева» безымянным горам, расположенным в горной системе Сихотэ-Алинь на территории Партизанского городского округа Приморского края» будет рассмотрен на очередном заседании высшего законодательного органа власти Приморья.