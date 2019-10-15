Десятки домов Владивостока останутся во вторник без света

Владивосток, 15 октября. Десятки домов во Владивостоке останутся без электроснабжения из-за плановых работ на энергосетях.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», энергоснабжение будет отключено на период с 9 до 17 часов, когда специалисты проведут плановый ремонт и диагностику сетей.

Перебои со светом ожидаются в домах по улицам Артековской, Белинского, Борисенко, Высотной, Героев-Тихоокеанцев, Дачной, Докучаева, Кипарисовой, Мусоргского, Нестерова, Рабочей 13-й, Фадеева, Штилевой и на проспекте Красного Знамени.

С полным списком адресов, по которым во вторник отключат электричество, можно ознакомиться на сайте муниципального предприятия.