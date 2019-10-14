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Перекрытия обрушились в жилом доме в Приморье из-за взрыва газа

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Перекрытия обрушились в жилом доме в Приморье из-за взрыва газа

Владивосток, 14 октября. Женщина погибла при обрушении перекрытий в панельном доме в поселке Новонежино Приморского края, сообщили Федеральному агентству новостей в региональном управлении МЧС РФ. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Инцидент произошел вечером в понедельник на улице Авиаторов, 23, в поселке Новонежино. Произошло обрушение в пятиэтажном панельном доме между четвертым и пятым этажом третьего подъезда. По данным спасателей, обрушилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. 

Перекрытия обрушились в жилом доме в Приморье из-за взрыва газа

Жертвой обрушения конструкций стала женщина: ее во сне придавило плитой. Остальные жильцы эвакуированы. 

По предварительным данным, обрушение произошло из-за хлопка газа. Возгорания не было, сами конструкции дома не повреждены. 

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, полицейские, медики и представители местной администрации. Для эвакуированных жильцов в клубе поселка организован пункт временного размещения.

Перекрытия обрушились в жилом доме в Приморье из-за взрыва газа

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