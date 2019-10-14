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Синоптики сообщили о самой холодной октябрьской ночи в Приморье

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Синоптики сообщили о самой холодной октябрьской ночи в Приморье

Владивосток, 14 октября. Синоптики сообщили, что ночь на 13 октября стала самой холодной в текущем месяце в Приморье.

По данным метеорологов, как пишет «Deita.ru», погоду в Приморье в эти дни определяет сибирский антициклон, который принес в регион похолодание. Всего за несколько дней температура воздуха в разных районах понизилась на 6-13 градусов.

Ночь на воскресенье стала самой холодной в текущем месяце. В северных районах Приморья термометры показали до -12 градусов. На побережье и в южных районах температура осталась положительной и составила +1…+5 градусов.

По прогнозам, в понедельник, 14 октября, в центральных и западных районах Приморского края ожидаются умеренные осадки в виде снега с дождем, на побережье дождь, на перевалах пройдет мокрый снег. На юге региона осадки могут быть сильными.

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Источник: «Deita.ru»
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