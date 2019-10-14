Владивосток, 14 октября. Часть жителей Владивостока останутся без воды из-за ремонта на сетях водоснабжения.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на Примводоканал, во Владивостоке плановые ремонтные работы на водопроводных сетях пройдут 15 и 16 октября.

Во вторник с 9 до 19 часов будет ограничено водоснабжение в домах по улицам Крыгина, Лукоморье, Парусная, Полевая, Причальная и Рейдовая.

В среду с 9 утра до 17 часов воды не будет в домах по улицам Бородинская и Русская.

Полный список домов, которых коснется ограничение водоснабжения, можно найти на сайте Примводоканала.