Мэрия Владивостока проверяет здание, в котором находится офис Deita.ru

Владивосток, 11 октября. Администрация Владивостока сообщила о проверке законности строительства здания на Березовой улице, где расположена редакция издания Deita.ru. Соответствующая информация появилась на сайте правительства города.

Информационное агентство Deita.ru пожаловалось на власти Владивостока. СМИ утверждают, что причиной проверки является профессиональная деятельность журналистов.

В управлении градостроительства Владивостока сообщили, что здание на Березовой улице сносить не планируют. Речь идет о том, что по документам там раполагается двухэтажное здание, а в реальности там построен еще один этаж.

При этом на сайте правительства города отмечается, что разрешение на реконструкцию по указанному адресу не выдавалось. По данным властей Владивостока, юридическим адресом СМИ является улица Суханова, 3, оф. 76. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что рабочие провели ремонт инженерных сетей в столице Приморья. На время ремонтных работ отключали холодную воду.