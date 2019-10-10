Жителей Приморья стали реже кусать клещи

Приморский край, 10 октября. Число зарегистрированных случаев присасывания клещей в Приморском крае стало меньше. Об этом стало известно по итогам мониторинга, проведенного территориальным управлением Роспотребнадзора. Количество укусов клещей уменьшилось на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

По данным специалистов, в 2019 году прививки от клещевого энцефалита сделали 43976 приморцев. В то время как обратились с жалобой на укус лишь 6429 человек. В 2019 году экспресс-диагностика клещей проводилась в 21 лаборатории на 16 административных территориях края.

Из 4452 клещей, сданных на исследование, 995 оказались опасными. В них были обнаружены возбудители клещевых инфекций, сообщает Deita.ru.

В рамках мониторинга численности клещей в природных биотопах специалисты проверили 1076 клещей. В результате оказалось, что 12% клещей были заражены боррелиями, 3,2% — анаплазмами; 2% — эрлихиями.