Зарплаты кондитеров во Владивостоке подсчитали эксперты

Владивосток, 10 октября. Эксперты подсчитали, сколько получают кондитеры во Владивостоке в сравнении с другими городами России.

Как пишет «Deita.ru», кондитер во Владивостоке может рассчитывать на зарплату от 34 тысяч рублей. По данным портала Superjob, который провел анализ зарплат в 70 российских городах, даже в столице России профессионалы в этой сфере зарабатывают лишь немногим больше.

Так, в Москве средняя зарплата кондитера составляет около 45 тысяч рублей, в Петербурге — примерно 37 тысяч.

Что касается других дальневосточных городов, то меньше всего платят кондитерам в Чите — лишь 28 тысяч в месяц. В Хабаровске средняя зарплата таких работников составляет 32 тысячи.

Издание отмечает, что во Владивостоке немало вакансий с заработной платой на уровне 100 тысяч рублей, но большинство из них требуют высокой квалификации, а работодатели рассчитывают в первую очередь на прием на работу мужчин.