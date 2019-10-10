Синоптики предупредили о резком похолодании в Приморье

Владивосток, 10 октября. Метеорологи предупредили о приходе в Приморье осенних холодов после по-летнему жарких дней.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на «Примпогоду», в Приморье ожидается существенное похолодание. Четверг будет по-летнему жарким, но в ночь на пятницу в регион придет мороз.

По прогнозам синоптиков, ночью 11 октября местами ожидается до -8 градусов. В горных районах термометры могут показать до -13. Лишь в прибрежных южных районах региона ночная температура воздуха составит около 0 градусов.

В дневные часы холода отступят — в пятницу ожидается от 6 до 14 градусов выше ноля. Примерно такая же погода сохранится до начала следующей недели.

Во Владивостоке будет ветрено, осадков не предвидится. По ночам воздух остынет до трех градусов выше ноля, днем прогреется до +13.

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