Владивосток, 9 октября. «Желтый» уровень опасности объявлен на Дальнем Востоке, потенциально опасные погодные условия сложатся практически во всех дальневосточных регионах, предупредили синоптики.

В южных районах Приморского края в среду, 9 октября, ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду. Сильный и мокрый снег ожидается в Республике Саха (Якутия). На Курилах возможен проливной дождь и сильный ветер более 25 метров в секунду, сообщил со ссылкой на представителей Гидрометцентра портал Deita.ru.

В Бурятии и Прибайкалье синоптики ожидают сильный снег и ветер. В районах перевалов на автомобильных дорогах появится снежный покров. Возможны гололедица и снежные накаты. В северных районах Хабаровского края в четверг, 10 октября, пройдет сильный снег. На Колыме синоптики прогнозируют штормовой ветер до 24 метров в секунду и мокрый снег.

«Желтый» уровень опасности также объявлен в Приморском крае, синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в лесах региона.