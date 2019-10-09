Коммунальщики проведут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения во Владивостоке

Владивосток, 9 октября. Сотрудники коммунальных служб проведут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения в столице Приморского края, сообщает пресс-служба «Примводоканала».

На время проведения плановых работ будет отключена холодная вода, сообщает Deita. Водоснабжение не будет в некоторых домах с ночи 9 октября до полуночи 10 октября.

Адреса во Владивостоке: Бородинская, 14. Волгоградская, 3-21, 21/1, 12-30. Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31. Гамарника, 5-23. Героев Варяга, 2-10, 7, 11. Днепровская, 19, 98-В. Днепропетровская, 15-57, 16-38. Иртышская, 18, 26-50. Иртышский пер. 5, 11. Карбышева. Корнилова, 15-23. Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11. Кутузова, 10. Металлургическая, 1-27. Мичуринская, 3-23, 23а, 4. Невская, 33. Постышева, 33-49, 36-42. Русская, 41, 41в. Тухачевского. Ульяновская, 2-12/3, 7. Уссурийский пер., 1. Шошина.

До шести часов вечера также будет отключено холодное водоснабжение в городе Артем в связи с ремонтными работами на водопроводе по адресам: ул. Стрельникова 11, 13, 16, 17, 18, 20, 30, 38, 45, 46, 46/1, п. Кролевец.

Ранее эксперты отрасли ЖКХ рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщала «Газета.ру», самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла. Кроме того, необходимо следить за целостностью систем, чтобы избежать тепловых потерь.