Во Владивостоке напавшего на кондуктора мужчину помогла найти овчарка

Владивосток, 2 октября. Служебная собака помогла полицейским найти подозреваемого в нападении на кондуктора трамвая во Владивостоке.

Напомним, что в отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на конечной станции избил кондуктора, в результате 54-летняя женщина скончалась.

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где был задержан 39-летний житель Владивостока», — уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что мужчина напал на женщину-кондуктора «без видимых причин», сообщает «Газета.ru».