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Избивший до смерти кондуктора во Владивостоке напал на женщину «без видимых причин»

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Избивший до смерти кондуктора во Владивостоке напал на женщину «без видимых причин»

Владивосток, 2 октября. В региональном управлении МВД раскрыли детали нападения во Владивостоке на кондуктора трамвая.

Напомним, что инцидент произошел на конечной станции на улице Сахалинская. Мужчина 1980 года рождения перед выходом из вагона напал на женщину и ударил ее несколько раз металлическим прутом.

«Установлено, что мужчина, выходящий последним из трамвая, без видимых причин напал на кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась», — уточнили правоохранители.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В МВД выясняют все детали произошедшей трагедии, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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