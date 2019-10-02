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Кондуктор трамвая во Владивостоке умерла после нападения

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Кондуктор трамвая во Владивостоке умерла после нападения

Владивосток, 2 октября. Кондуктор трамвая во Владивостоке скончалась после того, как неизвестный мужчина избил ее металлическим прутом.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, нападение произошло на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская.

«Неизвестный мужчина напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

Позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан, им оказался мужчина 1980 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного нападения, в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

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Источник: РИА Новости
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