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Синоптики предупредили о резком похолодании во Владивостоке

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Синоптики предупредили о резком похолодании во Владивостоке

Владивосток, 2 октября. Синоптики предупредили о резком похолодании в Приморском крае в конце текущей недели.

Как пишет «Deita.ru», сентябрьская погода в Приморье была рекордно теплой. 1 октября термометры во Владивостоке показывали до 22 градусов тепла. По прогнозам, такая же температура воздуха продержится еще несколько дней. Днем 2 октября в столице региона возможны морось и туман, днем — переменная облачность без осадков.

Наслаждаться «бабьим летом» жителям Приморского края предстоит до конца недели. Уже в пятницу, по предварительным прогнозам, придет резкое похолодание. Воздух в последний день рабочей недели остынет до 11-13 градусов выше ноля.

Между тем, в центральной части России, как сообщает «Газета.ру», после рекордно низкого атмосферного давления и дождливой осенней погоды ожидается потепление — уже в четверг термометры могут показать до +19 градусов.

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Источник: «Deita.ru»
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