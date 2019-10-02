Один из районов Владивостока на сутки останется без воды

Владивосток, 2 октября. Ремонтные работы на сутки нарушат водоснабжение в Первомайском районе Владивостока.

Отключение холодного водоснабжения в Первомайском районе началось в ночь на среду, 2 октября. Как пишет «Deita.ru», ограничение в подаче воды связано с проведением ремонта на сетях водопровода. Ожидается, что воду в квартиры жителей района подадут лишь ближе к полуночи.

Предприятие «Приморский водоканал» сообщает также, что 3 октября от холодного водоснабжения будет отключены часть населенных пунктов Надеждинского муниципального района — ограничения связаны с проведением планового ремонта на водоводе в районе насосной станции «Красные казармы».