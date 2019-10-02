Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

Владивосток, 2 октября. Энергетики Владивостока отключат энергоснабжение ряда домов из-за плановых работ по ремонту сетей.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей», плановые ремонтные работы продлятся с 9 утра до 17 часов 2 октября, в связи с чем энергоснабжение будет отключено сразу по нескольким адресам.

Перебои с подачей электричества ожидают жителей ряда домов по улицам Александровича, Артековской, 1-й Восточной, Вострецова, Высотной, Героев Хасана, Героев-Тихоокеанцев, Дачной, Кипарисовой, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Крыгина, Малиновой, Нестерова, Паллады и Штилевой.

Полный список домов, где в среду будет ограничено электроснабжение, можно найти на сайте «Владивостокского предприятия электросетей».