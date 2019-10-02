Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

42
0 Оставить комментарий

Часть жителей Владивостока останутся в среду без электричества

Владивосток, 2 октября. Энергетики Владивостока отключат энергоснабжение ряда домов из-за плановых работ по ремонту сетей.

Как пишет «Deita.ru» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей», плановые ремонтные работы продлятся с 9 утра до 17 часов 2 октября, в связи с чем энергоснабжение будет отключено сразу по нескольким адресам.

Перебои с подачей электричества ожидают жителей ряда домов по улицам Александровича, Артековской, 1-й Восточной, Вострецова, Высотной, Героев Хасана, Героев-Тихоокеанцев, Дачной, Кипарисовой, Ключ 3-й, Ключ 4-й, Крыгина, Малиновой, Нестерова, Паллады и Штилевой.

Полный список домов, где в среду будет ограничено электроснабжение, можно найти на сайте «Владивостокского предприятия электросетей».

infox - new
Источник: «Deita.ru»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров