Желтый уровень опасности установлен в Приморском крае

Владивосток, 1 октября. Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Приморском крае, сообщает Deita.ru.

Это связано с высоким уровнем пожарной опасности, которой присвоен четвертый класс. Риск возникновения пожаров будет продолжаться до среды, 2 октября.

Во время желтого уровня опасности могут возникнуть такие неблагоприятные явления, как сильные порывы ветра, высокие и низкие температуры.

Во вторник в Приморье ожидается солнечный и теплый день, без осадков. Температурный фон достигнет 25 градусов выше нуля. Порывы ветра будут от умеренного до сильного.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в воскресенье во Владивостоке был побит температурный рекорд 1938 года. По словам метеорологов, на 0,9 градусов был перекрыт абсолютный максимум.