Приморские пограничники задержали 16 рыболовецких лодок из КНДР

Владивосток, 12 сентября. Приморские пограничники задержали шестнадцать лодок, принадлежащих Северной Корее. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России.

Силами российских пограничников были задержаны около двухсот пятидесяти северокорейских рыбаков. Их подозревают в ловле кальмара в приморских водах.

Кроме того, тридцать две шхуны были выброшены на берег после тайфуна; экипажа на них не было. Один из северокорейских рыбаков был обнаружен и подобран местным сухогрузом, а затем передан местным пограничникам. В ближайшее время он будет отправлен на родину.

Как пишет издание Deita.ru, число лодок-нарушителей у приморского побережье продолжает увеличиваться. В одном Преображении уже скопилось около сотни рыболовецких судов. Чтобы решить возникшую проблему, Погрануправление ФСБ России по Сахалинской области приняло решение направить на проблемный участок дополнительные корабли для борьбы с браконьерами.