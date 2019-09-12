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Россия

Часть жителей Владивостока временно останется без воды и света из-за плановых работ

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Часть жителей Владивостока временно останется без воды и света из-за плановых работ

Владивосток, 12 сентября. Некоторые жители Владивостока останутся на протяжении четверга без света и воды из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщают такие службы, как Примводоканал и МУПВ «ВПЭС».

Водоснабжение с девяти утра до шести вечера будет отключено на улице Адмирала Фокина, 14, 16, 16а, 19, 23, 23а, Океанском проспекте, 5, 7, 9, Почтовом переулке, улице Светланской, 21, 23, 23а, 29-47 и улице Уборевича 3-7, 4-8.

Кроме того, по некоторым адреса, список которых приводит издание Deita.ru, будет отключено электричество до пяти часов вечера.

Напомним, что ранее произошла смена столицы Дальневосточного федерального округа. Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО. Документ уже вступил в силу. Теперь полномочное представительство президента переедет из Хабаровска на остров Русский, в поселок Аякс.

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