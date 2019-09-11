Приморцев предупредили об отключениях воды и электричества

Владивосток, 11 сентября. Сегодня утром коммунальные службы отключат подачу воды и электричества на некоторых улицах столицы Приморского края.

С 09.00 (02.00 по московскому времени) отключили воду в домах 64 на улице Интернациональная, 2 на улице Харьковская, 1 и 12 на улице Можжевеловая. Водоснабжение возобновят к 19.00 (12.00 по московскому времени).

Полный список домов, в которых отключат электричество, со ссылкой на МУПВ ВПЭС публикует портал Deita.ru.

Ранее стало известно, что сегодня на большей части Приморского края будет тепло и ясно, осадков и туманов не ожидается.